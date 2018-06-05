"Живи заради дітей": патрульні Дніпра показали, як відмовляли чоловіка від самогубства (відео)

Як виявилося в ході бесіди із чоловіком, самогубство він намагався здійснити через проблеми в родині.

Патрульна поліція Дніпропетровської області оприлюднила відео, як правоохоронці і небайдужі перехожі вмовляють чоловіка не здійснювати самогубство стрибком із мосту.

Відповідне відео оприлюднене на сторінці відомства у Facebook.

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У поліції повідомили, що 2 червня, близько 4-ї години ранку, до спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужих громадян про те, що на Кайдацькому мосту стоїть невідомий і ймовірно хоче стрибнути униз. Патрульні прибули на місце події і виявили за перилами мосту чоловіка у стресовому стані. Патрульні стали заспокоювати його, однак на контакт громадянин не йшов.

«На неодноразові прохання перелізти, просив його не чіпати. Поліцейські викликали співробітників ДСНС та швидку допомогу. Усі разом та, навіть, небайдужі громадяни, намагалися вмовити чоловіка не робити дурниць. Як виявилося, у нього проблеми в родині. Через понад півгодини умовлянь, 27-річний чоловік все ж таки погодився перелізти через перила. Патрульні доставили його до Новокодацького відділку поліції, а звіти чоловіка забрала психіатрична бригада до спеціалізованого медзакладу», – розповіли у поліції.

Детальніше про те, як відбувалось спасіння чоловіка від самогубства, дивіться на відео: