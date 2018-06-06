ДТП у Харкові: аналізів Зайцевої не вистачило для підтвердження наявності в організмі опіатів

Попередній аналіз не дає права стверджувати, що людина перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

Аналізів учасниці смертельної аварії в Харкові Олени Зайцевої не вистачило для повторної експертизи на вміст опіатів у крові.

Як повідомляє MediaPort, за клопотанням сторони потерпілих на засіданні суду 5 червня як свідка виступав лікар-лаборант, доцент кафедри судово-медичної токсикології Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександр Чубенко.

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За його словами, процедура дослідження біологічної рідини проводиться у два етапи. На першому - попередньому - в аналізі сечі Зайцевої він виявив опіати. Другий етап - підтверджувальний - провести не вдалося, тому що не вистачило сечі.

"Другу частину, що підтверджує, яка сказала б мені, наприклад, що я виявив - морфін або кодеїн, я не зміг зробити. Через невелику кількість біологічної рідини", - пояснив свідок.

Для проведення підтверджувального етапу необхідно 30 мл рідини, тоді як Олександру Чубенку передали на дослідження всього 5 мл. Попередній аналіз, за словами Чубенка, не дає права стверджувати, що людина перебувала у стані наркотичного сп'яніння.

Для сторони потерпілих факт наявності в організмі Зайцевої опіатів - принциповий. За словами представниці кількох потерпілих Лариси Матвєєвої, це дає підстави для зміни обвинувального акта в частині обтяжуючих обставин.

"Потерпілі, інтереси яких я представляю, наполягають, щоб Зайцева, враховуючи тяжкість злочину, отримала 10 років - максимальний термін за цією статтею. В даному випадку, якщо не буде обтяжуючих обставин, суд може зменшити термін", - розповіла в інтерв'ю телеканалу "ОТБ" Матвєєва.

На думку прокуратури, підстав для зміни обвинувального акта немає.

"Сторона обвинувачення не вбачає обставиною, що обтяжує покарання, наркотичного сп'яніння, тому ці свідчення, які надав сьогодні свідок для сторони обвинувачення не несуть ніякої цінності", - прокоментував прокурор Ігор Омельченко.

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Лікар-лаборант тільки досліджував біологічний матеріал, збором необхідних аналізів займалася лікар-нарколог. Цього фахівця суд також планує заслухати як свідка.

Наступне засідання призначено на 20 червня.

Нагадаємо, раніше прокуратура Харківської області повідомила, що токсикологічна експертиза не виявила опіатів в організмі водія автомобіля «Лексус» Олени Зайцевої

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Пізніше ще одна людина померла в лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування по справі.