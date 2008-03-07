У 2008 році на півночі Рівненщини, на кордоні з Білоруссю, з’являться три нові пропускні пункти – Березово, Дубровиця та Вичівці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Рівненської облради, де вже підготовлено відповідне рішення для винесення цього питання на сесію облради.

Таке рішення прийнято у зв’язку з інформацією Управління Служби безпеки України в області та Луцького прикордонного загону про збільшення випадків контрабанди на територію Білорусі з українського боку товарів повсякденного вжитку та наркотичних засобів, а на територію України з Білорусі – дешевої сільськогосподарської та побутової техніки.

Водночас правоохоронці повідомляють, що ситуація на цій ділянці українсько-білоруського кордону контрольована, хоча й складна.