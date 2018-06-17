У цьогорічному «Марші рівенства» взяли участь щонайменше п’ять тисяч осіб – організатори
Директор “КиївПрайд” Руслана Панухник заявляє, що у цьогорічному “Марші рівності” взяли участь 5-6 тисяч осіб.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам після завершення акції.
Вона зазначила, що наразі конкретної цифри ще немає.
“За моїми оцінка, це буде в два рази більше, ніж минулого року: 5-6 тисяч учасників”, - сказала Панухник.
За її словами, “усе пройшло без ексцесів, без якихось надзвичайних ситуацій”.
“Все прекрасно, поліція забезпечила громадський порядок”, - додала вона.
Представниця організації також зазначила, що наразі всі учасники вже роз’їхалися шляхами відходів і до кінця дня організатори моніторитимуть ситуацію, аби розуміти, що все добре завершилося.
Організатори заходу також зазначили, що автоплатформи, які були задіяні у ході, представляли теми, зокрема, щодо здоров’я ЛГБТ-осіб.
На одній з платформ була співачка Зіанджа, яка є учасницею одного з українських шоу.
“Це вперше, коли нас селебріті такого рівня підтримують”, - зазначили вони.
Також організатори зазначили, що у “Марші рівності” участь взяли більше 20 організованих колон, які представляли різні громадські організації та рухи, а також це були просто об’єднані групи людей.
В свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що участь у “Марші рівності” взяли 3,5 тисячі осіб.
“За нашою інформацією, взяли участь 3,5 тисячі учасників “КиївПрайд”. Забезпечили правопорядок 2,5 поліцейських безпосередньо при проведенні цього маршу”, - сказав Яровий.
Решта поліцейських та нацгвардійців забезпечили правопорядок у різних районах Києва.
“Взагалі було 5 тисяч правоохоронців з підрозділів Міністерства внутрішніх справ”, - зазначив представник міністерства.
Нагадаємо, сьогодні в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.
Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ".
Ще до початку акції протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією: правоохоронці затримали 57 осіб.