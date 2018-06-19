Кількість народжених у Польщі українців за останнє десятиріччя зросла у майже 40 разів

У минулому році у Польщі народилося 1590 українців, що на 65% більше ніж позаминулого року.

У минулому році у Польщі народилося 1590 українців. Це майже у 40 разів більше, ніж 10 років тому, і на 65 відсотків більше, ніж позаминулого року.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna, торік у Польщі народилося 2705 дітей з іноземним громадянством. Серед новонароджених з непольським громадянством було найбільше українців – 1590 осіб.

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Таку тенденцію пов'язують зі зростанням кількості іноземців, які протягом останніх років отримали дозвіл на тимчасове або постійне проживання у Польщі. Минулого року такі дозволи отримали 317,4 тисячі осіб з різних країн, позаторік – 243,2 тисячі. Серед них найбільше громадян України – торік їм видано 141,1 тисячі таких документів (це на 55% більше, ніж позаторік).

До того ж, як стверджує професор Лодзького університету Пьотр Шукальський, частіше іноземці у Польші схильні вступати до шлюбу з громадянами країн, з яких вони походять, або схожих за національстю. Тому діти, народжені у таких шлюбах, не вважаються поляками.

Як повідомляв УНІАН, українці в 2017 році стали лідерами у купівлі іноземцями землі у Польщі. На частку громадян України припав кожен другий дозвіл.