Мати кримського політв'язня Примова оголосила голодування

"Я хочу врятувати свого сина, хочу, щоб його теж включили до списку з обміну. Більше не можу чекати...", - заявила 68-річна Раїме Примова.

Мати кримського політв'язня Нурі Примова Раїме Примова відсьогодні оголосила голодування.

Про це повідомляється на сторінці громадської організації «Кримська солідарність» в Facebook.

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За словами Раїмі Примової, вона написала заяву в Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополь з вимогою обміняти її сина, проте їй відповіли, що на звернення нададуть відповідь протягом місяця.

У «Кримської солідарності» зазначили, що 68-річна Раїме Примова - інвалід другої групи. У неї одна нирка, діагностовано серйозне захворювання печінки. «Я хочу врятувати свого сина, хочу, щоб його теж включили до списку з обміну. Більше не можу чекати...», - зазначила вона.

Жителя Севастополя Нурі Примова було заарештовано в січні 2015 року та звинувачено в організації діяльності осередку «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною організацією. 7 вересня 2016 року його засудили до п'яти років колонії загального режиму.

Як повідомляв УНІАН, раніше омбудсмен Денісова констатувала невиконання домовленостей щодо відвідувань українських політв'язнів в РФ.