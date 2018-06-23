У Сумах ніхто не виграв 30 тисяч гривень у конкурсі на проект пам’ятника Героям Майдану

Як далі чинитимуть із розробкою проекту даного пам’ятника, у міськраді ще не вирішили.

У Сумах черговий відкритий конкурс на визначення кращої ідеї пам’ятника Героям Майдану не виявив переможця, а журі конкурсу сьогодні, 22 червня, вирішило завершити свою роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, таке рішення члени журі ухвалили у зв’язку із тим, що жодна із представлених робіт, на їхню думку, не може бути реалізована в такому вигляді, в якому була подана на конкурс.

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Згідно із повідомленням, 21 травня був останній день прийому робіт. Упродовж визначено часу надійшло 15 робіт, яким організатори планували провести публічне представлення. За умовами конкурсу, підбити його підсумки журі мало до 8 червня, а для переможців була передбачена грошова винагорода: за І місце – 30 тисяч гривень; ІІ місце – 15 тис. грн; ІІІ місце – 5 тис. грн. Проте, обрати кращу ідею пам’ятника Героям Майдану, який символізуватиме переломний для нашої країни час і нагадуватиме про людей, які полягли під час Революції Гідності, журі не змогло.

Сумський міський голова Олександр Лисенко так само, як і більшість членів журі, зазначив, що пам’ятник Героям Майдану повинен передавати енергетику тих історичних подій, уособлювати справжніх героїв.

«Це було головною метою проведення даного конкурсу. Такої роботи, яка б стовідсотково відповідала всім його вимогам, наразі немає», – підкреслив Лисенко.

Окрім того, він наголосив, що на пам’ятнику Героям Майдану обов’язково має бути викарбуване ім’я Героя Небесної сотні сумчанина Олексія Братушки.

Як далі чинитимуть із розробкою проекту даного пам’ятника, за словами начальника управління архітектури та містобудування міськради Андрія Кривцова, очолюваний ним структурний підрозділ визначиться згодом.

Як повідомляв УНІАН, ідея встановлення в Сумах пам’ятника Героям Майдану виникла ще в 2014 році. З тих пір конкурс проектів на спорудження пам’ятника Героям Небесної сотні проводився в Сумах двічі. І якщо спочатку переможця визначено не було, врешті переміг колектив авторів під керівництвом колишнього головного архітектора Сум Володимира Бикова. Фото робочої моделі проекту-переможця в лютому було оприлюднено в Facebook. Після цього розгорнулася серйозна полеміка в соціальних мережах та ЗМІ, оскільки багатьом не сподобався пам’ятник у вигляді козака з оголеним торсом, який готується кинути щось на зразок «коктейля Молотова». За словами користувачів соцмереж, цей образ не уособлює в собі Героїв Майдану та їх подвиг.

26 лютого в Сумах під час апаратної наради в міськраді авторський колектив, який переміг у минулому році в конкурсі проектів на спорудження пам’ятника Героям Небесної сотні, заявив про відкликання власної роботи з реалізації проекту.

Учасниками нового конкурсу могли бути всі охочі: фахівці або авторські колективи професійних архітекторів та скульпторів, а також студенти архітектурних і художніх навчальних закладів, аматори. Журі конкурсу цього разу на дві третини складалося із представників творчої спільноти – архітекторів, художників, дизайнерів. Фінансування конкурсу відбувалося за рахунок коштів цільового фонду міського управління архітектури та містобудування.

За задумом Сумського міського голови Олександра Лисенка, пам’ятник Героям Майдану планувалося відкрити в цьому році до дня визволення обласного центру, що відзначається 2 вересня.

Сквер пам’яті Героїв Небесної сотні у Сумах на вул. Петропавлівській був створений у 2016 р. Тоді тут у рамках декомунізації демонтували пам’ятник одному із радянських діячів, а замість нього встановили пам’ятний знак у вигляді великого каменю із табличкою «На цьому місці буде встановлено пам’ятник Героям Майдану – патріотам України, які віддали свої життя під час Революції Гідності».