Червневе місячне повня-2018: що можна і чого не можна робити при повному місяці

В цей період місячного циклу Місяць чинить максимально потужний вплив на природу та на організм людини.

У найближчі дні фаза Місяця зміниться – 28 червня зростаючий Місяць поступиться повні. Період повного Місяця, коли небесне тіло світить максимально яскраво, вважається особливим – з давніх часів і донині йому приписують майже містичні особливості.

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Так, у повню, відповідно до поширеної думки, зростає кількість автомобільних аварій та надзвичайних ситуацій. В цей період місячного циклу небесне тіло чинить максимально потужний вплив на природу та на організм людини. В результаті – збільшується кількість аварійних інцидентів, підвищується ризик загострення проблем зі здоров'ям і вчинення злочинів.

В той же час, фахівці стверджують, що у повню природні процеси обміну речовин різко підвищуються, а активність людського мозку сягає свого піку. Таким чином, фаза повного місяця являє собою складний період, у якому люди, з одного боку, можуть досягти прориву в роботі або творчості, а з іншого – постраждати від загострення проблем зі здоров'ям або нещасного випадку.

Що потрібно робити у повний місяць

За словами фахівців, повний Місяць у повній мірі вивільняє творчі сили людини, дає прилив енергії, загострює емоційне сприйняття та інтуїцію. Для активних і креативних людей цей період може стати дуже плідним – вони здобувають здатність з легкістю вирішувати складні проблеми і знаходити нетривіальні рішення. Відчуття надлишку енергії і прилив ентузіазму, що виникають у цей період, рекомендується скеровувати на роботу, творчість та навчання.

У той же час, в період повні людина набуває підвищеної проникливості. Звичайним явищем в цей час є пророчі сни, здатні підказати вихід зі складної ситуації або попередити про небезпеку. Фахівці рекомендують серйозніше ставитися до снів та голосу інтуїції, які являються людині при повному місяці.

Чого не можна робити в повню

Повний місяць серйозно загострює емоційний фон людини, тому в цей період місячного циклу різко підвищується ймовірність конфліктів та вчинення злочинів. Особливо сильно вплив небесного світила б'є по емоційно нестабільним людям та людям з психічними відхиленнями.

Рекомендується уникати сварок з близькими і колегами, зберігати спокій і терпіння стосовно своїх родичів та партнерів по шлюбу, не відповідати на будь-які можливі провокації малознайомих людей.

Крім цього, в зоні ризику опиняються люди з серцево-судинними захворюваннями, яким варто поберегти себе і відмовитися від зайвих навантажень. Найкращим рішенням в цей день буде відпочинок в спокійній обстановці.

Повня 28 червня – вплив на знаки Зодіаку

У період червневого повні 28 червня Місяць буде знаходитися в Козерозі, що, за словами астрологів, обіцяє землянам досить складний період, який буде тривати протягом декількох днів після піку місячного циклу. Сприятливим з точки зору роботи, мандрівок і творчості період виявиться для Овнів, Тільців, Дів та Скорпіонів. Труднощі очікують на Близнюків, Козерогів та Стрільців.

Раніше повідомлялось, що згідно з астрологічним прогнозом, в червні у планет в цілому будуть благотворні і гармонійні аспекти, але в самому кінці місяця картина дещо погіршиться.

Нагадаємо, в грудні минулого року жителі Землі спостерігали суперповню. У цей час Місяць досягла найбільших видимих розмірів за 2017 рік.