Ющенко: дерева мають саджати не Петро Перший і не Сталін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає громадян та місцеву владу облаштовувати села.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на мітингу з нагоди 194-річчя від дня народження Тараса Шевченка, що пройшов сьогодні на його батьківщині у селі Моринці Черкаської області.

Президент підкреслив, що в кожному українському селі, українському містечку необхідно реалізувати проекти, присвячені пам’яті Тараса Григоровича Шевченка.

Він також підкреслив, що необхідно провести озеленення сіл, взагалі привести їх у порядок.

«Прибрати те, що, можливо, десятками років не прибиралось, побілити наші хати, обсадити деревами наші дороги, щоб у нас не було такого відчуття, що ти можеш їхати з десяток кілометрів, і ні зліва, і ні справа немає жодного деревця», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

«Я не хочу, щоб країна жила легендами, коли їдеш українськими шляхами і бачиш липи, верби, яким за 80 чи 90 років, то кажуть, що це або Петро I, або Катерина II, або Сталін посадили. А це покоління, що, не може слід залишити?», - зауважив Президент.

Він закликав громадян приєднатись до ініційованої ним всеукраїнської акції – Весняної толоки з озеленення та благоустрою.

Перед мітингом Президент взяв участь у висадці дерев.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про проведення в Україні з 5 березня до 20 квітня 2008 року Весняної толоки з озеленення та благоустрою.

В рамках проведення толоки глава держави доручив місцевим органам влади забезпечити: організацію та здійснення заходів із благоустрою та озеленення населених пунктів, зокрема створення в установленому порядку у кожному населеному пункті нових зелених зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і кущів; впорядкування, в тому числі приведення до належного естетичного та санітарного стану, прибудинкових територій тощо.