Заступник директора дитячого табору "Вікторія", підозрювана у привласненні держкоштів, повернула гроші в бюджет

Відповідну суму підозрювана перерахувала у червні на рахунок департаменту освіти і науки Одеської міськради.

В Одесі заступник директора оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Тетяна Ланіна, яку підозрюють у привласненні понад 120 тис. грн, відшкодувала бюджету міста завдані збитки.

Про це УНІАН повідомила представник прес-служби прокуратури Одеської області Наталя Хорунжа.

Вона зазначила, що йдеться про кошти, у привласненні яких чиновниця підозрюється разом зі своїм безпосереднім на той час керівником Петросом Саркісяном, якого зараз утримують у СІЗО.

«Підозрювана у червні перерахувала вказану суму на рахунок департаменту освіти і науки міськради», - зазначила Хорунжа.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі пізно ввечері 15 вересня 2017 року на території дитячого комплексу «Вікторія» сталася пожежа, унаслідок якої загинули три дівчитнки. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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У зв'язку з НП були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і старший вихователь Наталія Цокур (Янчик), яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив вихователя на свободу під поручительство народних депутатів, Саркісян перебуває в СІЗО. 24 квітня 2018 року суд засудив Цокур до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Фігурантом справи також є підозрювана в халатності колишній віце-мер Одеси Зінаїда Цвірінько, розслідування стосовно якої 27 квітня завершено. Матеріали передані до суду.

Крім того, в справі фігурують колишній керівник Київського відділу ГУ ДСЧС в Одеській області та інспектор, які підозрюються в службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також у травні прокуратура повідомила Саркісяну і його заступнику про підозру в заволодінні 120 тис. грн бюджетних коштів, і 18 червня спрямувала до Київського райсуду Одеси обвинувальний акт.

2 липня адвокат 37 потерпілих сімей заявив клопотання про стягнення з Одеської міськради 3,9 млн грн як компенсації за моральну шкоду.

Адвокат Микола Стоянов наполягає на тому, що відповідачем у цивільному позові має бути визнаний міськрада, оскільки Саркісян на момент пожежі був найманим працівником. У зв'язку з цим, на думку адвоката, колишній директор матеріальну відповідальність у повному обсязі нести не може. Зокрема, 35 сімей потерпілих мають намір отримати по 100 тис. грн, а дві - по 200 тис. грн. Також суд визнав Одеську міськраду цивільним відповідачем.