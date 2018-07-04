На митниці силовикам робити нічого - Луценко

Генпрокурор України Юрій Луценко впевнений, що з контрабандою треба боротися шляхом пошуку "родин і груп".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що для скорочення потоків контрабанди на митниці не потрібно вводити силовиків.

Про це він сказав під час зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками бізнесу, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

Луценко нагадав, що відповідно до Митного кодексу, силовики не можуть втручатися в роботу митниці. Він упевнений, що з контрабандою треба боротися шляхом пошуку "родин і груп". "Щоби боротися з контрабандою, треба зайнятися митницею. А у нас уже третій рік немає керівника митниці. Правда, сьогодні призначили виконувача обов'язків заступника виконувача обов'язків голови. У мене взагалі враження, що цей уряд виконувачів обов'язків, вибачте... Тому на митниці нічого робити ні СБУшникам, ні поліцейським, ні прокурорам. Їм потрібно створити аналітичні центри, які виявлять 10–11 родин, які, зрештою, ми всі знаємо. Їх треба зібрати в одному приміщенні і сказати: або "плюс 30" до бюджету, або в'язниця. Але якщо їм кажуть, що водночас потрібно ще на вибори відкласти, то це не працює... Я підкреслюю: митниця має отримати керівника, відновити аналітичні служби, поставити електронні сканери, відновити взаємодію з нашими партнерами в бізнесі та припинити введення туди спецназу будь-якого кольору", – сказав Луценко.

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20 червня Кабмін затвердив план дій щодо боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці. За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, план розробляв уряд спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Державною фіскальною службою та СБУ.

Уряд, зокрема, дозволив поліцейським цілодобово контролювати роботу митників. Поліцейські та чиновники Міністерства внутрішніх справ також дістати доступ до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006".

Утрати державного бюджету України внаслідок контрабанди становлять мінімум 105 млрд грн на рік, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

3 липня уряд вніс до парламенту законопроект №8543 про введення кримінальної відповідальності за контрабанду. Згідно з документом, за незаконне ввезення товарів пропонують позбавляти волі на термін від трьох до 15 років.