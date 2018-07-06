"Не отримав відшкодування ані від оператора, ані від авіакомпанії": журналіст розповів про зіпсований відпочинок (відео)

Він теж став жертвою негативної тенденції скасувань чартерних авіарейсів з країн, де відпочивають українці.

Журналіст Сергій Іванов теж став жертвою туристичного колапсу, зіткнувшись з переносом чартерного авіарейсу з Єгипту у травні цього року.

Про це сам Іванов заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"У травні цього року я вирішив відпочити. Я відпочивав у Єгипті. І чим увінчався мій відпочинок. Після того, як я вже відпочив, я намагався дістатися додому, я мав попасти на роботу і вийти вчасно, я мав дуже важливий захід. Але коли ми приїхали вже до аеропорту виявилось, що літака немає", - розповів ведучий.

За його словами, він користувався послугами туроператора JoinUp. Літака додому довелось чекати більш ніж півдоби в зоні, де не було створено жодних умов для відпочинку.

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"Я вибився взагалі з графіку, і, відповідно, я не отримав жодного відшкодування ані від оператора, ані від авіакомпанії", - заявив Іванов.

Наостанок він також додав, що туристів навіть змусили власноруч складати в літак свої валізи.

Нагадаємо, протягом останніх кількох днів більше тисячі українських туристів застрягли в Тунісі, Грузії, Албанії. Усі вони мали вчасно повернутися додому літаками однієї авіакомпанії. Проте там заявили, що причиною затримок є невиплата коштів туристичним оператором. З іспанської Мальорки українці не могли вилетіти через "технічні несправності". Зрештою 3 липня міністр інфраструктури Володимир Омелян відзвітував про повернення додому всіх українців. Однак вже наступного дня чергова група українських туристів знову застряла в Тунісі.