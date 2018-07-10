Журналісти дізналися, як замість табору відпочинку дитина може потрапити до "концтабору" (відео)

Журналісти зазначають, що приватні табори це насправді ТОВ, з мінімальним статутним капіталом, які наймають персонал - і все, табір для дітей готовий.

Типовий український державний табір: йому років 30, за своє життя він не бачив капітального ремонту, а нові меблі останній разу тут з’явилися ще за часів Горбачова.

Читайте такожПожежа в таборі "Вікторія": потерпілі хочуть відсудити майже 4 мільйони гривень моральної шкоди

Офіційно, подібних закладів в Україні близько 9 тис. Ціна за подорож до успадкованої радянщини стартує від 4000 грн, йдеться у сюжеті програми Гроші. Більшість путівок викуповує сама держава. Цьогоріч на оздоровлення дітей держава витратила 500 млн грн.

У сюжеті йдеться, що у "Артек" під Київом Мінсоцполітики викупило 11 тис. путівок за 105 млн грн . Одна з цих путівок дісталася багатодітній сім'ї з Запорізької області як допомога від місцевої РДА. Для 12-річної Ані такий відпочинок був мрією, але насправді все виявилося інакше. Через холодні батареї і погані вікна дитина застудилася і лежала влазареті. Лікування належного їй не надали - нежить і ангіна - такі подарунки з відпочику привезла Аня додому.

А от Андрій для своєї доньки обрав приватний табір за 6 тис. грн на 10 днів. Він обрав "Козацьку фортецю", однак романтика наметового табору зникла швидко - його донька отруїлася. Андрій підозрює, що адміністрація намагалася замовчати інцидент. Подолавши 500 км до лісового табору він забрав свою доньку і відвіз до лікарні. Замовчувати цей інцидент чоловік не збирається.

Журналісти зазначають, що подібні табори це насправді ТОВ, зі статутним капіталом у тисячу гривень, які орендують землю, ставлять намети, наймають персонал - і все, табір для дітей готовий.

Адвокати зазначають, що державний табір притягнути до відповідальності простіше, ніж приватний. А правозахисники радять батькам не соромитися перевіряти у таборах всі документи і накладні на постачання продуктів, адже за законом вони мають на це повне право.