У Києві пограбували автозаправку WOG

Вчора близько 5.00 в Голосіївському районі Києва двоє невідомих скоїли збройний напад на автозаправну станцію WOG.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС України у м. Києві.

За інформацією співрозмовника агентства, чоловіки у чорних в’язаних шапочках і перчатках увірвались до приміщення АЗС та, здійснивши декілька пострілів у повітря з пістолета, призначеного для відстрілу гумових куль, примусили персонал віддати їм гроші з каси.

Забравши 8 тис. грн., зловмисники втекли.

Міліція вживає заходів щодо розшуку і затримання грабіжників.