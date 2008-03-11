У Києві пограбували автозаправку WOG
11:33, 11 березня 2008Суспільство
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Зловмисники втекли
Вчора близько 5.00 в Голосіївському районі Києва двоє невідомих скоїли збройний напад на автозаправну станцію WOG.
Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ УМВС України у м. Києві.
За інформацією співрозмовника агентства, чоловіки у чорних в’язаних шапочках і перчатках увірвались до приміщення АЗС та, здійснивши декілька пострілів у повітря з пістолета, призначеного для відстрілу гумових куль, примусили персонал віддати їм гроші з каси.
Забравши 8 тис. грн., зловмисники втекли.
Міліція вживає заходів щодо розшуку і затримання грабіжників.
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