У Києві велопарадом KyivCycleChic проїхали понад 500 дівчат (фоторепортаж)

Користувачів велосипеда у столиці щороку стає більше, але жінок серед них досі мало.

Центром Києва, від Національного театру опери та балету до Пейзажної алеї, сьогодні проїхали понад 500 учасниць велопараду дівчат KyivCycleChic.

Як йдеться в повідомленні Асоціації велосипедистів Києва, учасниці велопараду продемонстрували, що поїздки на велосипеді можливі з будь-якої нагоди і в одязі на будь-який смак.

В асоціації зазначають, що в Києві щороку стає більше користувачів велосипеда, але жінок серед них досі мало. За результатами останнього підрахунку Асоціації велосипедистів Києва, у будній день зафіксовано 14% жінок та 86% чоловіків, у вихідний жінок більше – 21%.

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“Ми прагнемо зробити велосипедисток більш видимими та допомогти сісти на велосипед навіть тим, хто досі не може на це наважитись. Велопарад дівчат дає змогу проїхатись по місту безпечно, зручно та красиво! Київський велосипедист уявляється як хлопець у велоформі або спортивному одязі. #KyivCycleChic розриває ці шаблони і доводить, що ваш стиль одягу визначаєте саме ви, а не ваш велосипед”, - пояснюють в Асоціації велосипедистів Києва.

В організації зазначають, що стиль вуличної моди "велосипедний шик" виник у Європі на противагу велосипедному спорту, через який велосипедну їзду почали сприймати як таку, що потребує спортивного одягу та "екіпірування" і доступну не для всіх. СycleChic робить акцент на "нормальній" велосипедній їзді — люди у повсякденному одязі на звичайних велосипедах. Цей рух покликаний переосмислити велосипед як ефективний і практичний засіб пересування.

***Асоціація велосипедистів Києва — громадська організація, місією якої є комфортний та безпечний Київ, де кожен має можливість їздити на велосипеді. Роботу АВК з адвокації зручної та безпечної велосипедної інфраструктури у Києві та промоції велосипеда як виду транспорту підтримують члени та волонтери організації, Клуб велобізнесу та міжнародні донори.