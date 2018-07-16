Сьогодні в Україні відзначають День бухгалтера та аудитора

Саме цього дня майже 20 років тому Верховна Рада ухвалила Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

В Україні сьогодні відзначають професійне свято працівники бухгалтерських служб та аудитори - люди, що опікуються фінансами будь-якої установи або компанії.

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Історія свята

Саме цього дня майже 20 років тому (у 1999 році) Верховна Рада ухвалила Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Документ визначає правові засади здійснення в країні бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

У 2004 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми цьому історичному дню було надано статусу професійного свята бухгалтерів, а у квітні цього року президент Петро Порошенко поширив святкування також і на аудиторів.

Відповідно до указу Кучми, свято було встановлено на знак визнання внеску бухгалтерів у зростання національної економіки,

Зазначимо, що міжнародний день бухгалтера відзначають у всьому світі 10 листопада, тож українські бухгалтери, фактично, мають два професійні свята на рік.

Привітання з Днем бухгалтера

Привітання на День бухгалтера 16 липня в Україні традиційно готують колективи приватних компаній та держустанов, адже бухгалтерській відділ є практично усюди.

У великих компаніях та установах з нагоди свята компаніях нерідко готують корпоративи, у невеликих організаціях та закладах – звертаються з привітаннями та символічними презентами до працівників бухгалтерії. Самі бухгалтери часто відзначають свято у компанії колег або рідних.

Як повідомляв УНІАН, на 16 липня припадають іменини Філіппа, Анатолія, Василя, Костянтина, Марка та Александра.