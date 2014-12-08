Полковнику міліції оголошено про підозру за розгін Євромайдану в Харкові

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області. "Одному з колишніх представників керівного складу Харківського міського управління ГУ МВС в області оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу ("службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки")", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що за вказівкою полковника міліції, який повинен був забезпечувати охорону громадського порядку біля Академії внутрішніх військ МВС 19 лютого цього року, почався розгін мітингувальників. Правоохоронці фактично застосували силу до мирних, неозброєним демонстрантах, у результаті чого декілька громадян отримали тілесні ушкодження.

"Більше того, через недбалість колишнього міліціонера в охоронюваний периметр, створений міліціонерами, безперешкодно зайшли близько 100 так званих "тітушок", які побили мітингувальників, нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ і розбили камери операторам кількох телеканалів", - наголошується в повідомленні.

Також сказано, що під безпосереднім керівництвом полковника міліції з місця проведення мітингу правоохоронцями необгрунтовано затримані і доставлені в райвідділ 12 мітингувальників, на яких були незаконно складені адміністративні протоколи за ст. 185 КУпАП ("злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов'язків"). При цьому ні один з "тітушок" міліціонерами не був затриманий. Лише за втручання прокуратури всі постанови суду про 15-добовий арешт цих громадян були скасовані.

В даний час колишньому міліціонеру обрано запобіжний захід - особисте зобов'язання.