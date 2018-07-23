УНЛ: Ми підтримуємо боротьбу з нелегальними ігровими закладами

Як нагадує УНЛ, проведення незаконної діяльності під виглядом лотерей, як в наземних пунктах розповсюдження, так й в мережі Інтернет, завдає значної шкоди як державному бюджету України, так і гравцям.

Компанія УНЛ заявляє, що готова співпрацювати не тільки з правоохоронними органами, але й з іншими учасниками лотерейного ринку у виявленні та припиненні роботи будь-яких закладів, які проводять незаконну ігрову діяльність та дискредитують законних операторів лотерей. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

«У зв’язку з появою низки публікацій в ЗМІ про те, що представники компанії МСЛ зафіксували нелегальну діяльність у закладах з розповсюдження лотерей та почали боротьбу з такою протиправною діяльністю, компанія УНЛ заявляє наступне. Ми не можемо не вітати подібні дії і задоволені тим, що у нас з’явився союзник у діяльності, спрямованій на боротьбу з нелегальними ігровими закладами. Протягом усієї діяльності нашої компанії ми докладали усіх можливих зусиль для боротьби з нелегальними залами, які працюють, порушуючи закон, та незаконно використовують торгові марки, назви, символіку, зовнішнє оформлення УНЛ та лотерей, які ми проводимо», - зазначається у повідомленні.

Як нагадує УНЛ, проведення незаконної діяльності під виглядом лотерей, як в наземних пунктах розповсюдження, так й в мережі Інтернет, завдає значної шкоди як державному бюджету України, так і гравцям та іміджу компаній, які працюють законно.

«Компанія УНЛ неодноразово заявляла і надалі буде дотримуватися своєї позиції про те, що спільною метою для всіх учасників лотерейного ринку в Україні має стати прозорий та відповідальний лотерейний бізнес за європейськими стандартами», - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, на сьогоднішній день оператори лотерей в Україні змушені працювати на підставі перехідних положень закону про державні лотереї в Україні і не можуть отримати ліцензії, оскільки Кабмін досі не прийняв ліцензійні умови проведення лотерей.

«Лотерейний ринок України потребує залучення інвестицій, впровадження та розробки нових лотерейних платформ, впровадження нових механізмів контролю та звітності для державних органів. І починати потрібно з того, щоб затвердити ліцензійні умови, зміни в законодавство - якщо це необхідно, і видати ліцензії операторам. І тоді ситуація на ринку якісно зміниться. На сьогоднішній день проект ліцензійних умов знаходиться в Кабміні і чекає на розгляд. Хочу відзначити, що наша компанія готова виконати всі умови для отримання ліцензії та розпочати впровадження своєї стратегії розвитку», - заявив в інтерв'ю гендиректор УНЛ Андрій Бочковський.