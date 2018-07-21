Злива в Чернігові загрожує затопленням нечистотами і перебоями з водою і електроенергією (відео)

Рятувальники і міський водоканал не приховують, що ситуація в місті складна.

У Чернігові внаслідок інтенсивних опадів були підтоплені приватні будинки, підвали багатоповерхівок та інші об'єкти. Серед таких територіальний центр соціального обслуговування і деякі підприємства.

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Рятувальники міста задіяні для ліквідації наслідків негоди, зокрема для відведення у безпечному напрямку води на полігоні зі знешкодження твердих побутових відходів, повідомляє ТСН. Всього працюють сім одиниць техніки, чотири мотопомпи та 24 чоловіки особового складу.

Дощ викликав затоплення каналізаційної насосної станції на перехресті Кільцевої вулиці і проспекту Миру. Як повідомили у міському водоканалі, на станції повністю затоплений машинний зал, люди звідти евакуйовані, очікується відключення електроенергії та каналізації з району обласної психоневрологічної лікарні, обласного протитуберкульозного диспансеру, заводу автозапчастин.

Водопостачання прилеглих районів частково обмежать, оскільки відводити каналізацію зараз нікуди і перші поверхи і приватні будинки можуть бути підтоплені нечистотами. Комунальники зізнаються, що на місці техніка водоканалу відкачує воду, проте з наявним обсягом води "поки неможливо впоратися".