Промислове виробництво в Україні у лютому виросло на 11,5%

В Україні зростання промислового виробництва в лютому 2008 року порівняно з лютим 2007 року становило 11,5%, у січні-лютому 2008 року проти відповідного періоду минулого року – 8,8% (у січні-лютому 2007 р. порівняно з січнем-лютим 2006 р. цей показник становив 13,9%).

Такі дані УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, зростання обсягів промвиробництва в лютому 2008 року проти лютого 2007 року по галузях становило: видобувна промисловість – 5,7%, видобуток корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – 11,6%. При цьому, у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалини – 0,9%.

В оброблювальній промисловості зростання виробництва в лютому 2008 року проти лютого 2007 року становило 12,5%, зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 12,9%.

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 9,5%: у текстильній промисловості і пошитті одягу, хутра і виробів з нього – 4,3%, у виробництві шкіри, виробів з неї - зростання 27,6%.

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в лютому 2008 року проти лютого 2007 року становило 25,1%, у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 18,4%, обсяги виробництва коксу і продуктів нафтопереробки знизилися на 15%.

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання виробництва на рівні 11,2%, зокрема, у хімічному виробництві – 7,6%, у виробництві гумових і пластмасових виробів – 23,2%.

У виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) зростання 33,8%.

У Держкомстаті повідомили, що в лютому 2008 року в металургії і виробництві готових металевих виробів порівняно з лютим 2007 року зростання виробництва становило 4,5%, у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні - 39,2%, зокрема, у виробництві машин і устаткування – 26,8%, виробництві електричного і електронного і оптичного устаткування – 32,4%, виробництві транспортного устаткування – 50,6%. У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на 6,9%.

Довідка УНІАН. В Україні промислове виробництво в лютому 2007 року проти лютого 2006 року зросло на 11%, у січні-лютому – на 13,4%.