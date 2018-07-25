"Ватний боягуз": скандальна українська письменниця розкритикувала Усика після його переможного бою у Москві

Лариса Ніцой розкритикувала Олександра Усика, назвавши його "слабаком" і "боягузом".

Скандально відома українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що боксер Олександр Усик, який впевнено переміг Мурата Гассієва у Москві, - "боягуз".

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"Для мене Усик - звичайний боягуз. Так, він махає вправно кулаками, він є професіоналом своїх кулаків, але він боягуз... Вийшовши на цей ринг, він міг на весь світ сказати "Слава Україні!", але цього не зробив. Це ж не просто гасло. Треба мати сміливість у лігві ворога сказати це гасло, але він такої сміливості не має", - заявила вона в ефірі ОбозTV.

Ніцой вважає, для Усика вийти на бій у Москві з українським прапором - ще не ознака патріотизму.

"Український прапор - звичайний атрибут будь-яких змагань, всі спортсмени виходять з українськими прапорами. А от сказати бандерівське гасло, гасло Майдану, гасло всіх незалежних вільних українців у лігві ворога - для цього потрібна сміливість", - заявила вона.

Також Ніцой зазначила, що боксер, ставши чемпіоном, міг заявити - "свободу українським політичним в'язням у Росії".

"Він цього не зробив, оскільки для цього потрібна сміливість. Одна справа - битися кулаками, бути профі в боях, інша справа - бути сміливим чоловіком. Усик для мене боягуз, але не просто боягуз, а "вата". Коли його питаєш про Крим, він говорить "Крим - це Крим", питаєш до якої церкви ходиш, а він є прихожанином Московської церкви, у нього в голові "русскій мір"... Ватний боягуз", - вважає вона.

Як відомо, у Москві пройшов фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому українець Олександр Усик побив росіянина Мурата Гассієва.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що запропонує президенту Петру Порошенку присвоїти боксеру Олександру Усику звання Героя України.