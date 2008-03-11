На Полтавщині повісився 29-річний капітан міліції

У районному центрі Гребінка Полтавської області знайдено повішеним 29-річного капітан міліції, начальника штабу Гребінківського районного відділу внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив представник Центру зв`язків із громадськістю Головного управління МВС у Полтавській області.

За його словами, 8 березня, близько 10 години вечора в райцентрі Гребінка на вулиці Калініна знайшли повішеним 29-річного капітана міліції начальника штабу Гребінківського райвідділу.

Як встановили криміналісти, міліціонер пішов з життя добровільно. Вірогідною причиною такого рішення в головному управлінні обласної міліції називають сварку капітана зі своєю знайомою. Прокуратура проводить перевірку.

Нагадаємо, 4 лютого 32-річний експерт-криміналіст Карлівського райвідділу ГУМВС у Полтавській області здійснив самогубство, повісившись. Слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.