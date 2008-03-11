Антиінфляційні заходи уряду спрацюють лише через півроку - експерт

Кабінет Міністрів України припускає можливість перегляду інфляційного прогнозу на поточний рік. Про це під час економічного самміту у Лондоні повідомив заступник міністра економіки України Анатолій МАКСЮТА, передає “5-й канал”.

Він зауважив, що це може статися лише після обрахування березневої інфляції. А наразі, за словами А.МАКСЮТИ, попри високі темпи зростання споживчих цін: у січні інфляція – 2,9%, в лютому – 2,7%, урядовці дотримуються офіційно закладеного в бюджет-2008 прогнозу інфляції - 9,6% відсотка за підсумками року.

Натомість експерти переконані - навіть якщо вжити усіх антиінфляційних заходів, що озвучили урядовці - а це і вилучення з обігу надлишкових коштів, і відмова уряду від зовнішніх запозичень, - реально вони запрацюють лише за півроку. Фахівці додають - варто також обнулити дефіцит бюджету, обмежити соціальні обіцянки та збільшити пропозицію на ринку продовольства.

"Говорити, чи реально 9,6, чи ні ми можемо в другій половині року, тоді, коли буде відомо, що з врожаєм, чи ратифікувала Україна угоду з СОТ, тобто, чи почали ми лібералізувати економіку, які будуть антиінфляційні заходи і як зреагує на них економіка. Але реалістичний прогноз - таки 11%", - вважає експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Вероніка МОВЧАН.