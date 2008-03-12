Одеса може не будувати 5-зіркові готелі, а привезти їх морем

Одеський морський вокзал готовий на час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року пришвартувати до своїх причалів три плавучі готелі завдовжки 100-150 метрів, каюти яких відповідають 5-зірковому класу готелів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на зустрічі з журналістами начальник морвокзалу Микола МАКОВЕЦЬКИЙ.

У свою чергу, директор міського департаменту туризму і рекреації Віктор АКСАНЮК зазначив: «Одеса - єдине з міст, де планується проводити матчі турніру, яке може не будувати готелі, а доставити їх до початку Євро-2012 морським шляхом».

Він також додав, що «зводити в Одесі 5-зірковий готель на 1,5 тис. місць немає сенсу: після чемпіонату навряд чи буде затребувана така кількість номерів вищого класу».

В.АКСАНЮК уточнив, що мерія вже веде з портом переговори про вартість перебування плавучих готелів біля причалів із тим, щоб їх стоянка не виявилася дуже дорогою.

Організатори зустрічі з журналістами також зазначили, що однією з переваг розміщення іноземних футбольних уболівальників у плавучих готелях є те, що доставка їх морем від вокзалу до Ланжерону - району стадіону «Чорноморець» - займе не більш як 7 хвилин. Для забезпечення безпеки туристів у залах морвокзалу встановлюється 18 камер відеоспостереження.