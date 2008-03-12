Тимошенко: уряд готується до прийому великих інвестицій з ЄС

Уряд готується до прийому великих інвестицій з країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам на брифінгу в Брюсселі.

Інвестиції, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, очікуються при приватизації, вони також пов`язані з проведенням в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, із видобуванням нафти і газу.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вчорашній день у Брюсселі повністю присвятила зустрічі з представниками найбільших компаній, які готові запропонувати свої інвестиції.

«Моє завдання як керівника уряду полягало в тому, щоб залучити абсолютно по всіх напрямах ті компанії, які здатні піднімати економіку України своїми інвестиціями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що розмова була дуже ефективною, і цей діалог буде продовжений в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Брюсселі відбулася зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з європейськими бізнесменами – інвесторами в українську економіку. В зустрічі взяли участь представники компаній Shell, Nokia, Volvo, St-Gobain, SAP, ERT.