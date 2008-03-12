Ющенко вимагає змінити цифру інфляції в держбюджеті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на перегляді показника річної інфляції у державному бюджеті на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

«Я наполягаю, щоб уряд разом із НБУ ще раз переглянув ту ситуацію, яка склалася на внутрішньому ринку, ще раз більш серйозно підійшов до формування антикризових кроків, які вимагають не тільки загальної декларації», - сказав він.

«Це не є складним завданням», коли йдеться про більш заощадливі видатки бюджету, дотримання жорсткого дефіциту бюджету, сказав Президент.

На думку глави держави, показник річної інфляції, закладений в бюджеті-2008, очевидно, потребує перегляду - з огляду, зокрема, на те, що вже за два місяці поточного року ця цифра склала близько 5,7%. «Це той показник, до якого зараз буде прикута увагу всіх аналітиків... Думаю, в ближчі кілька днів будуть дані фахові оцінки цих тенденцій і тих змін, які необхідно вносити до бюджету-2008», - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент підкреслив, що це питання зачіпає ряд соціальних видатків бюджету - йдеться про корекцію зокрема розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

Глава держави нагадав, що нинішня інфляційна ситуація в Україні пов`язана з кількома факторами. Серед них - значне зростання в 2007 році цін виробників, суттєве подорожчання продовольчого ринку та адміністративне втручання уряду зокрема в діяльність зернового ринку; зростання цін на енергоресурси, зокрема нафтопродукти як у світі, так і в Україні; неврегульована ситуація на газовому ринку.

«Ми, вступаючи в 2008 рік, мали досить складну обтяжливу ситуацію щодо інфляційних процесів», - зазначив В.ЮЩЕНКО, нагадавши зокрема, що вже зростання цін на продовольчі товари за два місяці поточного року становило 8,3%.

Особливу увагу в контексті боротьби з інфляцією Президент звернув на раціональну політику управління видатками бюджету.

Довідка УНІАН. У держбюджеті на 2008 рік інфляція планується на рівні 9,6%.