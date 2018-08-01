Губернатор Одещини попросив Гройсмана зупинити корупцію в портах

У зверненні до голови уряду очільник Одеського регіону наголосив на необхідності здійснення перевірки діяльності Держекоінспекції Чорного моря з приводу обґрунтованості раніше накладених санкцій.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов ініціював ліквідацію Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Очільник області підписав відповідного листа до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Попри недосконалість нормативно-правової бази та відсутність підзаконних актів, без регламентованих процедур, на власний розсуд інспекторів Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря здійснюється відбір проб води та проведення їх аналізу. Це призводить до умисної затримки суден на тривалий час, що означає сплату коштів у вигляді штрафів. А це, у свою чергу, призводить до збитків, які обчислюються десятками тисяч доларів США для вантажовласників та сотнями тисяч доларів США для судновласників за простій», — йдеться у листі.

Також у зверненні до голови уряду очільник Одеського регіону наголосив на необхідності здійснення перевірки діяльності Держекоінспекції Чорного моря з приводу обґрунтованості раніше накладених санкцій.

«Екоінспекція звітує про 300 тисяч доларів, зароблених в бюджет від початку року. Це проти мільйонів доларів, що втрачають світові компанії під час простою в портах. Судновласники навіть включають до договорів фрахтування спеціальне «українське застереження» (англ. Ukrainian Clause), в якому попереджають фрахтувальників, що для запобігання затримки судна в українському порту необхідно додати до дисбурсментського рахунку від 3 до 5 тисяч доларів», — зазначив голова Одеської ОДА Степанов.

Напередодні бізнесмени та портовики повідомили очільнику регіону, що екоінспектори неправомірно зупиняють судна та вимагають хабар або виписують штрафи за нібито погіршення якості морської води під час скидання баластної води.

Під час наради підприємці привели низку показових випадків.

Зокрема, у квітні-травні 2018 року після проведення радіологічного контролю вантажу судна «BLUE LAKE STAR» (експорт соняшникової олії), за інформацією агента, держекоінспектори відмовилися проставляти відмітку на коносаменті. А без цього документу митниця не пропускає вантаж. Відтак, через простій судновласник втратив близько 100 тис.дол.США.

А у морському порту «Южний» (з 26.01.2018 по 18.02.2018) було затримано вісім суден з вантажем аміаку. Екоінспекція тоді відмовила у здійсненні екологічного/радіологічного контролю вантажу через порушення, які були допущені з боку ОПЗ при навантаженні.

При цьому, претензії до вантажу або суден не були оголошені. Проте вантаж з порту не вийшов. Орієнтовна сума демереджу 8 суден склала близько 540 тис. дол. США.

Аналогічна ситуація відбулася із судном «KINGFISHER» (вантаж - глина) — під навантаженням перебувало з 03.05.2018р по 12.05.2018р. Після того еконіспекція поставила штамп «ВИВЕЗЕННЯ ЗАБОРОНЕНО». Простій до 13.05.2018. Демередж — 15 тис.дол.США.

Зазначимо, як повідомляла прес-служба Одеської ОДА, 31 липня Максим Степанов провів нараду за участю підприємців, портовиків та посадовців Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря.