На Львівщині затримали повію, яка брала з собою "на роботу" дворічну доньку (відео)

Люди кажуть, що поліцейських викликали кілька разів, але ті нічого не зробили. Тепер жінку оштрафували на 85 гривень, і забрали у неї дитину.

Жінку, яка гальмувала вантажівки на трасі разом з маленькою донькою, затримали на Львівщині. Поліцейським повія зізналася, що займається наданням сексуальних послуг від самого народження дитини.

Як повідомляє ТСН, відео з повією виклав у мережу водій, який проїжджав трасою Львів-Тернопіль. Продавчиня, яка торгує біля траси кавунами, підтверджує, що цю жінку з дитиною бачила часто.

Працівник заправки через дорогу розповів, що іноді вона йшла "працювати", залишаючи на трасі дівчинку саму: "Бувало таке, що вона дитину ось тут лишала. Саму без нагляду, без нікого. Дитина спала, а вона… Дитина була доглянута".

Люди кажуть, що поліцейських викликали кілька разів, але ті нічого не зробили. "Притягнути її до відповідальності підстав у нас не було, тому патрульна вирішила з нею поспілкуватися, розповіла про різні соціальні центри. Жінка подякувала та поїхала додому на автобусі", - пояснив керівник прес-служби патрульної поліції Львова Мар’ян Шпитак.

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Після розголосу, спричиненого відеозаписом, з траси жінка зникла – перебралася у невеличке містечко за 70 кілометрів від Львова. І вже там поліцейські таки її затримали. "Коли вони разом з клієнтом, дитина перебуває разом з матір'ю, послуги сексуального характеру мати надає в автомобілі на задньому сидінні, а дитина залишається на передньому сидінні", - розповіла подробиці зізнань повії начальник сектору реагування Золочівського відділу поліції Людмила Шеремета.

Нині відомо, що жінці 39 років, вона мама-одиначка з сусідньої області, рідні про життя жінки та її доньки майже нічого не знають. Соцпрацівники примусово відібрали дитину у матері та спочатку повезли на обстеження у лікарню, далі віддали в дитячий притулок. "Було прийнято рішення примусово відібрати дитину від соціально небезпечної мами. Треба позбавити маму батьківських прав", - вважає голова Зборівської районної державної адміністрації Ігор Яворський. У соцслужбі виправдовуються, що раніше нічого не робили, бо не знали, що мама надавала сексуальні послуги з дитиною на руках. Сама жінка відбудеться лише штрафом у 85 гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Норвегії повія відсудила у податкового інспектора майже 10 тисяч доларів.