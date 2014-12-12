У "Нафтогазі" заявили, що тарифи на газ для українців можуть зрости в 5 разів

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомляє, що зараз в уряді обговорюється питання підвищення ціни на газ для населення в 3-5 разів.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу в п'ятницю ввечері, передає Українська правда.

"Зараз обговорюється план підвищення тарифів на газ... Зараз уряд розглядає можливість підняття цін до обґрунтованого ринкового рівня. Паралельно з цим - надання субсидій саме тим верствам населення, яким це потрібно, у грошовому вираженні", - сказав Коболєв.

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За його словами, зростання тарифів зменшить навантаження на бюджет і дозволить збільшити власний видобуток газу, підвищить енергоефективність, і буде важливим кроком на шляху зменшення корупції.

"Зараз обговорюється справедлива ціна... Я думаю, що ми говоримо про підвищення цін в рази: від трьох до п'яти разів", - пояснив Коболєв.

"У тому разі, коли споживач не зможе платити повністю, різниця може бути компенсована субсидією", - додав він.