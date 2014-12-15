За добу на Донбас повернулися 900 осіб

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу потік людей через транзитні пункти майже припинився. Там зареєструвалась лише одна особа. У той же час понад 900 осіб повернулися в Донецьку і Луганську області з інших регіонів України», - зазначив Андрій Лисенко.

За даними ООН , кількість загиблих на сході України в результаті бойових дій зросла до 4707 людина.