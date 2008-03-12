Тимошенко знайшла донорів для української ГТС

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує на 2,5 млрд. доларів інвестицій для модернізації та реконструкції газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Газотранспортна система потребує 2,5 млрд. дол. для того, щоб здійснити модернізацію та реконструкцію цієї системи, і на сьогодні є донори, які хочуть зібратися, як це було з Чорнобильською АЕС, якщо ви пам`ятаєте. Можливо, це не найкраще порівняння, але це абсолютно така ж технологія - збираються донори й інвестують на безповоротній основі велику частину грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що питання інвестування в модернізацію ГТС належить до 23-х додаткових заходів співпраці України та Євросоюзу.

Довідка УНІАН. Оператором газотранспортної системи України є ДК “Укртрансгаз”. Компанія експлуатує 36,6 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.