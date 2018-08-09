У Міносвіти розповіли, скільки абітурієнтів зараховані до вишів на бюджет

Принесли документи на зарахування до вишів майже 51 252 особи, тобто майже 87%.

Цього року майже 52 тис.абітурієнтів зараховані до вищих навчальних закладів на бюджет.

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Про це повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає радіо Свобода. «Цьогоріч 58 875 тис. випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%», – повідомила Гриневич.

Кабінет міністрів повідомляв про затвердження держзамовлення на підготовку фахівців у кількості 191 100 осіб, у тому числі за денною формою навчання – 171 355 осіб, що менше від затверджених у 2017 році показників на 9,6% та 9,5% відповідно.