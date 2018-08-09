"Діти сепарів": скандальна українська письменниця хоче "вигнати" дітей з окупованого Донбасу з літніх таборів (відео)

Ніцой стверджує, що існують реальні факти того, що в українських дитячих таборах відпочивають діти, які прославляють Росію.

Скандальна письменниця Лариса Ніцой виступила проти того, щоб діти з окупованих територій Донбасу відпочивали в українських дитячих таборах.

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"Яким чином на території України у літніх таборах відпочивають діти з окупованих територій на рівні з дітьми бійців АТО? І в цих таборах діти "сєпарів", я перепрошую, розказують дітям бійців АТО, що вони "хохли", що Москва - "країна forever"... ", - наголосила вона в ефірі каналу ZIK.

За словами Ніцой, такі випадки траплялися й цього літа. Вона додала, що не розуміє, навіщо цих дітей "зіштовхують лобами" з "українськими дітьми".

"Їхні батьки сьогодні воюють з нами, і ці діти розповідають: мій батько вбивав таких, як твій батько", - заявила Ніцой.

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Раніше журналіст Дмитро Гнап заявив, що влада Краматорська відправила на курорт до Хорватії тільки чотирьох дітей, батьки яких є учасниками АТО. Решта 11 відпочивальників виявилися дітьми "непростих" батьків.