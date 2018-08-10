Проти двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили справу за допомогу «торнадівцям» у бунті

Саме ці співробітники, за словами прес-секретаря заступника міністра юстиції, доставили «торнадівцям» заборонені предмети.

Проти двох співробітників Лук’янівського СІЗО відкрили кримінальне провадження за допомогу «торнадівцям» у вчорашньому бунті.

Про це повідомив прес-секретар заступника міністра юстиції Юрій Маслак на своїй сторінці у Facebook.

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«Проти двох співробітників СІЗО вже розпочато кримінальне провадження щодо їх допомоги «торнадівцям»! Саме ці співробітники привели «торнадівців» в одну камеру та доправляли їм заборонені предмети! Все зареєстровано в ЄРДР», - написав Маслак.

У той же час в коментарі УНІАН він повідомив, що мова йде про переведення співробітниками «торнадівців» до камери, де вони перебували під час спротиву.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, вчинили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки у їхній камері.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

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Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.