Автомобіль, на якому приїхали вбивці "Сармата", належить Держгеокадастру

Зазначений автомобіль перебуває на балансі у Головного управління "Державний кадастр у Запорізькій області".

Автомобіль "Таврія", на якому зловмисники приїхали вбивати ветерана та активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат" та у якому була знайдена зброя і гільзи, зареєстрована за Держгеокадастром.

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Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду, повідомляє "Громадське". "При підготовці до вчинення умисного вбивства потерпілого у невстановлений час та у невстановленої особи (зловмисники, — ред.) взяли у тимчасове користування автомобіль марки ЗАЗ "Таврія" 1102 в кузові червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, який перебуває на балансі у ГУ "Державний кадастр у Запорізькій області", який вони планували використати для приїзду та подальшого від'їзду з місця вчинення умисного вбивства", - йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляв УНІАН, ветерана АТО і громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили пострілом у спину 31 липня. 1 серпня поліція повідомила, що затримала п’ятьох підозрюваних у вбивстві. 3 серпня суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві "Сармата".

9 серпня перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін заявив, що вбивство "Сармата" було замовним.