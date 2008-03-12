Суд санкціонував арешт затриманого депутата
Його розшукували півтора роки
Київський районний суд Одеси 11 березня санкціонував арешт нещодавно затриманого депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Рувіма АРОНОВА, який півтора роки перебував в міждержавному розшуку.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
“Згідно з рішенням суду Київського району м. Одеси, вчора, 11 березня 2008 року, було заарештовано Р.АРОНОВА, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, з 17 серпня 2006 року кримський депутат перебував у міждержавному розшуку за скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи «Башмаки», де очолював ланку економічного підґрунтя.
Останнім часом, у зв`язку з розшуком, Р.АРОНОВ перебував на нелегальному становищі на території Держави Ізраїль. 2 березня 2008 року громадянина Р.АРОНОВА в ході проведення оперативно-розшукових заходів було затримано в міжнародному аеропорту «Бориспіль», зазначають в ДГЗ.
За даними правоохоронців, громадянин Р.АРОНОВ у складі організованого злочинного формування «Башмаки» притягується до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема «на замовлення», з використанням вогнепальної зброї на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України. Крім нього, до кримінальної відповідальності притягується 24 учасники зазначеного організованого злочинного угруповання.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій у злочинців було вилучено 4 одиниці вогнепальної зброї, 2 гранати, та 89 набоїв, повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.