Суд санкціонував арешт затриманого депутата

Київський районний суд Одеси 11 березня санкціонував арешт нещодавно затриманого депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Рувіма АРОНОВА, який півтора роки перебував в міждержавному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

“Згідно з рішенням суду Київського району м. Одеси, вчора, 11 березня 2008 року, було заарештовано Р.АРОНОВА, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, з 17 серпня 2006 року кримський депутат перебував у міждержавному розшуку за скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи «Башмаки», де очолював ланку економічного підґрунтя.

Останнім часом, у зв`язку з розшуком, Р.АРОНОВ перебував на нелегальному становищі на території Держави Ізраїль. 2 березня 2008 року громадянина Р.АРОНОВА в ході проведення оперативно-розшукових заходів було затримано в міжнародному аеропорту «Бориспіль», зазначають в ДГЗ.

За даними правоохоронців, громадянин Р.АРОНОВ у складі організованого злочинного формування «Башмаки» притягується до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема «на замовлення», з використанням вогнепальної зброї на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України. Крім нього, до кримінальної відповідальності притягується 24 учасники зазначеного організованого злочинного угруповання.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій у злочинців було вилучено 4 одиниці вогнепальної зброї, 2 гранати, та 89 набоїв, повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.