Медовий спас в Україні: етнограф розповіла, що збирати у букет для освячення

Зокрема, у букет можна додати лікарські трави, повідомила експерт.

Медовий спас або Маковія вже на порозі. З 14 серпня в Україні починається ряд церковних свят. Але українці переплели їх зі своїми давніми язичницькими традиціями. Тому на Маковія освячують трави, мед і мак.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З чого складається традиційний букет на Медового спаса - маковійчик - розповіла етнограф Ніна Зозуля.

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У букеті, який освячують у свято Походження (ізнесення) чесних древ Хреста Господнього (у народі називають Першим спасом, Медовим спасом, Маковія), повинні бути тоя, чебрець, чорнобривці і обов'язково — мак. Також в букет можна додати лікарські трави.

"... тоя — це сімейна квітка, яка повинна бути в цьому букеті, для того, щоб все добре було в родині", — зазначила співрозмовниця.

Як повідомляв раніше УНІАН, 14 серпня православні святкують Перший спас, який також називають Маковієм або Медовим Спасом. Цей день присвячений церковному святу Походження (ізнесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.

Крім того, в цей день розпочинається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня.