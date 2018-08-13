Медовий Спас 2018: що можна і не можна робити

У цей день починається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня, та збір меду. Саме завдяки цьому, свято і отримало таку назву.

14 серпня православні святкують Перший спас, який також називають Маковієм або Медовим Спасом. Цей день присвячений церковним свята Походження (ізнесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього.

Саме свято було встановлено в Константинополі. Внаслідок хвороб, що дуже часто бували в серпні, утвердився в Константинополі звичай виносити Чесне Древо Хреста на дороги і вулиці для освячення місць і відвертання хвороб. Крім того, в цей день розпочинається Успенський піст, який триватиме до 27 серпня, та збір меду. Саме завдяки цьому, свято і отримало таку назву.

Воду і мед православні освячують у храмах на знак вдячності Богу за врожай.

Що не можна робити на Маковія

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В цей день не можна в цей день голосно говорити, гучно святкувати. Також вважається, що не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла.

Роботи по дому і в городі також краще відкласти.

Варто подумати і про дієту, адже цього дня починається Успенський піст. На Медовий Спас не готують страв з м'яса, яєць, молочних продуктів та риби. Слід утриматися від алкоголю.

Що можна робити на Маковія

Традиційно, на Медовий Спас печуть пироги і пампушки - краще з медом і маком.

Здавна збереглася традиція збору "маковійок" - традиційних букетів з 17 рослин. У ньому обов'язково повинні бути присутніми чебрець, полин, м'ята, калина, рута, ромашка, материнка, колоски вівса, буркун, тирлич, чорнобривці та голівки маку.

Такий букет, а також воду і мед, краще освятити в церкві. Предки вірили, що якщо хвора людина з'їсть хоч ложечку освяченого меду, то неодмінно одужає, а освячений букет вбереже дім від злих духів.

Оскільки це перший день Успенського посту, то трапеза повинна бути скромною. Краще обмежитися фруктовими та овочевими стравами.

Вважається, що на Маковія також корисно купатися в морі, річці або озері, оскільки вода в цей час особливо цілюща.