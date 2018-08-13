"Чекаємо на епідемії": у Мережі показали завалені сміттям вулиці окупованого Сімферополя (фото)

Місцеві жителі відзначають, що в умовах спеки звалища стають джерелом різкого аромату, через який доводиться закривати вікна.

У соцмережах жителі окупованого Сімферополя публікують фотографії стихійних звалищ, які наповнюють місто через жахливу роботу комунальних служб.

Як повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим з посиланням на скарги місцевих жителів в соцмережах, окуповане місто переживає сміттєвий колапс через те, що комунальники не можуть впоратися із звичайними завданнями.

Місцеві жителі відзначають, що в умовах спеки звалища стають джерелом різкого аромату, через який доводиться закривати вікна. Також кримчани побоюються виникнення епідемій через накопичення сміття.

Сімферополь,Мар'їно

Таке вже конкретне ЮФО

чекаємо епідемій pic.twitter.com/x7AQKUWcxG — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.

Скрізь в Сімферополі

Народ верещить "Що відбувається?"

та ніби не ясно-рідна гавань відбувається...

Як відомо,те шо російській хАрАшо,нормальній людині-смерть... pic.twitter.com/IIo6DKAX6L — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.