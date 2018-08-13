"Чекаємо на епідемії": у Мережі показали завалені сміттям вулиці окупованого Сімферополя (фото)

16:25, 13 серпня 2018
Суспільство
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Вулиці Сімферополя завалені сміттям / фото RoksolanaToday&Крим

У соцмережах жителі окупованого Сімферополя публікують фотографії стихійних звалищ, які наповнюють місто через жахливу роботу комунальних служб.

Як повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим з посиланням на скарги місцевих жителів в соцмережах, окуповане місто переживає сміттєвий колапс через те, що комунальники не можуть впоратися із звичайними завданнями.

фото RoksolanaToday&Крим

Місцеві жителі відзначають, що в умовах спеки звалища стають джерелом різкого аромату, через який доводиться закривати вікна. Також кримчани побоюються виникнення епідемій через накопичення сміття.

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Теги: #сміття#Сімферополь