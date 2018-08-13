"Чекаємо на епідемії": у Мережі показали завалені сміттям вулиці окупованого Сімферополя (фото)
У соцмережах жителі окупованого Сімферополя публікують фотографії стихійних звалищ, які наповнюють місто через жахливу роботу комунальних служб.
Як повідомляє блогер RoksolanaToday&Крим з посиланням на скарги місцевих жителів в соцмережах, окуповане місто переживає сміттєвий колапс через те, що комунальники не можуть впоратися із звичайними завданнями.
Місцеві жителі відзначають, що в умовах спеки звалища стають джерелом різкого аромату, через який доводиться закривати вікна. Також кримчани побоюються виникнення епідемій через накопичення сміття.
Сімферополь,Мар'їно— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.
Таке вже конкретне ЮФО
чекаємо епідемій pic.twitter.com/x7AQKUWcxG
Скрізь в Сімферополі— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.
Народ верещить "Що відбувається?"
та ніби не ясно-рідна гавань відбувається...
Як відомо,те шо російській хАрАшо,нормальній людині-смерть... pic.twitter.com/IIo6DKAX6L
Поки десь палає заповідник,колишню столицю АРК знищують ,завалюючи сміттям під даху— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) 13 серпня 2018 р.
Сімферополь і сміттєвий кошмарhttps://t.co/r5cexfl8hepic.twitter.com/uIA7Jd6wRH