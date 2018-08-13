Bloomberg: Україна в п’ятірці найбільших покупців уживаних авто з Німеччини

Однак, все ж першість у італійців.

Де німецькі власники дизельних автомобілів бачать проблему, там клієнти в Італії і Австрії бачать можливість.

Німеччина експортує вживані дизельні авто рекордними темпами на тлі зростання занепокоєнь внутрішнього покупця можливими заборонами в містах через погіршення якості повітря. Не останню роль зіграв і скандал навколо Volkswagen і фальшивих результатів екологічних тестів, пише Bloomberg.

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Всі ці фактори допомогли пожвавити експорт вживаних дизельних автомобілів на рекордні 20% на минулий рік. Італія і Австрія були найбільшими покупцями таких машин, в той час як продажі в Хорватію і Україну подвоїлися.

«Настрої щодо дизельних двигунів у Німеччині дійсно погані», - сказав професор Інституту прикладної логістики Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайфурт Крістіан Кілле.

Він додав, що іноземні покупці отримують вигоду від обвалу цін на дизельні авто. Всього за рік Німеччина експортувала 239,5 тисяч машин. І це найвищий показник з 2006 року. Італія і Австрія відхопили найбільше, купивши кожен більше 20 тисяч авто. У Францію поїхали 16,7 тисяч вживаних німецьких дизелів, а в Україну – на тисячу менше.

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Стрибок у експорті вживаних авто у Німеччині відбувся в один час із зафіксованим обвалом реєстрації нових. Покупці почали купувати більше машин на бензині. І цей тренд почався після скандалу навколо Volkswagen, який спалахнув у 2015 році через фальсифікацію екологічних тестів 11 мільйонів машин по всьому світу. Крім того, деякі німецькі міста оголосили про намір заборонити використання старих дизелів, щоб виконати обмеження на викиди, встановлені Євросоюзом. Зокрема, таке рішення вже ухвалили Штутгарт і Гамбург.

«Люди не знають, як і коли уряд заборонить дизелі. І які це будуть дизелі. Більшість людей не купують дизельні авто, щоб почуватися спокійно», - пояснив Кілле.