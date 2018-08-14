Битва за древній Київ: археологи НАНУ фактично схвалили руйнування середньовічного кварталу на Поштовій - активісти (документ)

Активісти оприлюднили договір про розкопки на Поштовій площі в Києві, в якому не йдеться про збереження виявленого кварталу давньої столиці Київської Русі.

Громадські активісти, які вимагають збереження артефактів середньовічного Києва, виявлених на Поштовій площі у Києві, та створення музею на місці розкопок, оприлюднили угоду про подальші дослідження, яке передбачає завершення археологічних робіт до грудня 2018 року.

Посилання на договір «Про проведення археологічних досліджень на земельній ділянці об'єкта «Будівництво об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі» опублікували на сторінці громадської групи «Музей на Поштовій площі» у Facebook.

Активісти зазначають, що в договорі між КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» (замовник) та Інститутом археології НАН України (виконавець), підписаному 31 липня 2018 року, не йдеться про збереження виявленого кварталу стародавнього Києва.

Читайте такожБитва за древній Київ: торговий центр vs музей на Поштовій

«Метою є не збереження пам'ятки, а узгодження земельних та будівельних робіт. Інститут археології НАН України фактично підписав антинародний угоду на руйнування пам'ятки археології, історії і нашої культури! Жодної згадки про збереження національного надбання», - йдеться в коментарі групи до документа.

На підтвердження цього активісти акцентують увагу на тексті документа у розділі «Предмет договору»: «Після завершення археологічних робіт і отримання коштів за фактично виконаний обсяг виконавець надає замовнику довідку-положення на проведення земляних та будівельних робіт на дослідженій області та звіт за результатами робіт».

Також у документі визначені терміни повного циклу досліджень: серпень 2018 року - грудень 2018 року.

Цим договором зафіксована вартість археологічних робіт в сумі 3 млн 775 тис. 704 грн, з виплатою авансу в сумі 25%, що становить близько 944 тис. грн.

Згідно з документом, джерело фінансування - кошти інвестора згідно з інвестиційним договором № 0050-13/і/124 від 17 квітня 2013 року. Інвестор - товариство з обмеженою відповідальністю «Хенсфорд-Україна».

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня активістка, мистецтвознавець, член Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОЅ), заступник голови правління громадської організації «Спільнота Андріївський узвіз» Ольга Рутковська в коментарі УНІАН зазначила, що захисники виявлених на Поштовій площі артефактів виступають проти зміни виконавця археологічних розкопок на місці виявленого кварталу середньовічного Києва (XI-XIX ст.).

За її словами, активісти мають намір блокувати доступ Інституту археології НАНУ до пам'ятника, оскільки той розглядає варіант перенесення артефактів з місця розкопок.

З самого початку розкопок на Поштовій площі працювали фахівці Центру археології Києва під керівництвом вченого Михайла Сагайдака. Раніше Рутковська зазначила, що «виключне право на відкриття унікальної пам'ятки археології» належить саме Сагайдаку.

В Інституті археології НАН 8 серпня заявили, що знахідки на Поштовій не унікальні, а стандартні для київського Подолу. В Інституті зазначили, що заяви про те, що на цій ділянці Подолу відбувалося хрещення Русі, є «дилетантськими» і не підтверджуються ні тогочасними джерелами, ні археологічними свідченнями.

13 серпня директор КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» Максим Калінін заявив, що КП вже підписало угоду з Інститутом археології НАНУ на продовження розкопок на Поштовій площі. «10 серпня між замовником, тобто КП «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» та Інститутом археології НАН укладено договір на проведення археологічних досліджень на даній ділянці. Найближчим часом археологи приступлять до роботи», - сказав він, але умови договору не прокоментував, посилаючись на відсутність при собі документа. Активісти просили розповісти про умови, щоб переконатися, що це угода передбачає не тільки вивчення місця і предметів розкопок, але і їх збереження та створення музею на Поштовій площі, без перенесення в інше місце.

Довідка УНІАН. Частина вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть були виявлені на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі. В липні 2016 року директор Департаменту культури КМДА Діана Попова заявила, що розкопки стародавнього міста на Поштовій площі будуть продовжуватися, і проблем з фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок немає. Однак дослідження були припинені в березні 2017 року. 8 серпня 2018 року в Міністерстві культури заявили про початок процедури надання музею на Поштовій статусу пам'ятки національного значення.