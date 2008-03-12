Страйк перевізників: позиція влади і Київпастрансу

У Київській міській державній адміністрації називають неприпустими окремі вимоги приватних авто перевізників, які сьогодні оголосили страйк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, начальник Головного управління транспорту Іван ШПИЛЬОВИЙ відзначив, що «з самого ранку ми проводимо переговори з перевізниками, які не вийшли сьогодні працювати”. За його словами, перевізники висунули свої вимоги, де найсуперечливішими є пункти про заборону КП «Київпастранс» використовувати рухомий склад, придбаний за бюджетні кошти, для роботи в режимі маршрутного таксі та затвердження нових тарифів. “Те, що стосується роботи «Київпастрансу», є неприпустимою вимогою, адже на столичних автошляхах має діяти здорова конкуренція, і всі мають рівні права для здійснення своєї діяльності”, - підкреслив І.ШПИЛЬОВИЙ.

З приводу цінових пропозицій перевізників, то, як сказав І.ШПИЛЬОВИЙ, “тарифи на проїзд ми не встановлюємо, бо не маємо на те законних повноважень”.

Він зазначив, що столична влада звернулась до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України з проханням надати їй повноваження регулювати тарифи на приватні перевезення в режимі маршрутного таксі. Втім, відповіді від представників вищої державної влади сьогодні не отримано, сказав І.ШПИЛЬОВИЙ. “Більше того, діючі сьогодні тарифи ґрунтуються на певних розрахунках. Так має бути і з запропонованими ціновими пропозиціями, адже ми не можемо встановити певні тарифи просто за бажанням перевізника. Тому ми запропонували приватним перевізниками змінити діючі договори у частині регулювання тарифів”, - повідомив І.ШПИЛЬОВИЙ.

“Інші вимоги, порушені на переговорах, не мають жодних протиріч з боку влади і можуть бути вирішені в робочому порядку, без страйків», - підкреслив І.ШПИЛЬОВИЙ.

Він додав, що найрезультативнішими шляхами вирішення проблеми міська влада вбачає нарощування парку комунального транспорту та розробки схеми оптимізації маршрутної мережі, на якій працюватимуть перевізники різної форми власності.

У свою чергу генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ сказав, що ситуація на автошляхах столиці сьогодні стабільна і, незважаючи на певні незручності киян, викликані страйком приватних перевізників, жодної загрози виникнення транспортної кризи немає.

«Увесь наш комунальний автотранспорт працює у звичному режимі. Важливо, що сьогодні на дорогах спостерігаються позитивні зміни через відсутність заторів, спричинених приватними перевізниками. Особливо це відчутно на зупинках міського транспорту, де відсутність звичного скупчення маршруток призвела до мінімізації відхилення від графіка комунального транспорту. Така ситуація є дуже показовою, бо ще раз підтверджує правильність обраного міською владою напряму роботи – переходу від маршруток до європейських великогабаритних автобусів», - підкреслив М.ЛАМБУЦЬКИЙ.

Як також зазначили в прес-службі КМДА, за повідомленням представників ДАІ, відсутність маршрутних таксі на дорогах сьогодні значно розвантажила автошляхи і звільнила транспортну мережу від заторів.