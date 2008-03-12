Прогноз погоди на 13 – 14 березня

Завтра дощитиме майже на всій території України. 14 березня у центральних областях та на півдні (окрім Криму) опадів не передбачається. На решті території лишається ймовірність опадів. Подекуди можливі зливи.

У Львові, Ужгороді і Івано-Франківську, Луцьку, Рівному 12 березня прогнозується хмарність, дощ, часом злива. Температура повітря вдень 6-9° тепла, вночі – 1-4°. 14 березня в Ужгороді похолодає до +2-4° протягом доби. У Львові, Луцьку, Рівному температура суттєво не зміниться.

У Житомирі, Вінниці і Чернівцях – хмарно, можливий дощ. Вночі прогнозуються зливи. Денна температура – 8-11°, нічна, – 2-4°. 14 березня денна температура близько 6-8°, нічна – до 2-4° тепла.

У Кіровограді, Миколаєві, Одесі, Херсоні і Бердянську – мінлива хмарність. Дощі. Температура вдень коливатиметься між 7 і 12° тепла. Вночі – від 4 до 7°. 14 березня суттєвих змін температури не очікується. Ймовірність дощів залишиться тільки у Бердянську.

У Ялті і Сімферополі буде хмарно з проясненнями. Вночі – дощ. Температура вдень 12-15°, вночі – 6-8°. 14 березня пройдуть дощі. Температура: +6-10° вдень і 3-5° вночі.

У Запоріжжі, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську і Харкові вдень буде 12-14° тепла, вночі 4-7°. У Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові вночі можливий дощ. 14 березня дощитиме у всіх цих містах. Температура вдень у Дніпропетровську, Запоріжжі та Харкові + 3-7°, вночі від –1 до +3°. У Донецьку та луганську вдень +10-12, вночі 3-5 градусів тепла.

У Полтаві, Сумах, Черкасах і Чернігові завтра пройдуть дощі. Вдень температура повітря підніметься до 8-11° тепла, вночі становитиме +2-4°тепла. 14 березня ймовірність дощів лишатиметься тільки у Полтаві та Сумах. Денна температура – від 3 до 8 тепла, нічна – від 0 до+3°.

13 березня в Києві очікується мінлива хмарність, зранку невеликий дощ. Вітер південний, південно-західний близько 16-22 км/год. Температура повітря вдень 8-10° тепла, вночі: 3-5°.

14 березня в столиці хмарно з проясненнями, можливий дощ зі снігом. Температура протягом доби коливатиметься від 2 до 10° тепла. Вітер змінить напрямок на західний та південно-західний 11-21 км/год. 15 березня можливий дощ, вночі з 15 на 16 та вранці 16 березня - дощ зі снігом, температура протягом доби коливатиметься від 1 до 7°.

За матеріалами сайтів uaportal.com і pogoda.ua