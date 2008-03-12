Поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на 44%

Поставки нафти на українські нафтопереробні заводи, за оперативними даними, в січні-лютому скоротилися на 43,9%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 1239,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Поставки української нафти в січні-лютому на українські НПЗ скоротилися на 2,9%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 466,0 тис. тонн.

У січні-лютому українські НПЗ переробили 1153,5 тис. тонн нафти, що на 47,6% менше, ніж у січні-лютому 2007 року.

Довідка УНІАН. У 2007 році поставки нафти на українські НПЗ скоротилися на 6,0%, порівняно з 2006 роком, до 12 млн. 618,4 тис. тонн. Поставки української нафти в 2007 році на українські НПЗ збільшилися на 1,3%, порівняно 2006 роком, до 2 млн. 810,3 тис. тонн. У 2007 році українські НПЗ переробили 12 млн. 804,5 тис. тонн нафти, що на 4,3% менше, ніж у 2006 році.