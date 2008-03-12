У Тернополі евакуйовували учнів і вчителів школи №11
16:21, 12 березня 2008Суспільство
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МВС повідомили про вибуховий пристрій
У Тернополі через повідомлення про замінування евакуйовували учнів загальноосвітньої школи №11.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків МВС, інформація про закладений вибуховий пристрій надійшла до чергової частини міського відділу внутрішніх справ сьогодні о 10.30. Виїхавши на місце виклику, міліціонери евакуювали понад тисячу учнів та вчителів. Обстеживши навчальний заклад, співробітники вибухотехнічної служби експертно-криміналістичного центру вибухівки не виявили. Уроки у зв’язку з інцидентом в школі відмінили.
Як повідомили в обласному управлінні міліції, подібний інцидент - перший у цьому році. Минулого року таких неправдивих повідомлень було три.
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