"Стрес на все життя": психологи радять бути обережними з рідкісними іменами для дітей

Згідно з даними Мін'юсту, більшість українців все ж називають своїх дітей традиційними іменами.

Психологи радять бути обережними, називаючи дітей рідкісними іменами.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Психолог Вікторія Носенко стверджує, що дуже незвичайні імена - це часто забавка інфантильних батьків і стрес на все життя для їхніх дітей.

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"У мене насправді найбільш травмовані люди - люди, травмовані дуже рідкісним ім'ям і не дуже доречним соціуму, в якому вони перебували, ну з розряду Мірабелла в сільській школі серед Ань, Кать і Тань", - каже вона.

Вчені провели не одне дослідження і кажуть, що імена, які легко вимовляються, справляють краще враження, а їхні власники навіть посідають вищі посади в юридичних фірмах. У деяких країнах незвичними дитячими іменами настільки занепокоєні, що це намагається регулювати держава. В Ісландії, наприклад, батьки мають обирати ім'я із затвердженого урядом списку.

Ми опитали у київському парку батьків 88 дітей і виявилося, що серед хлопчиків найчастіше зустрічалися Саші, Івани і Діми, а серед дівчаток - Насті, Ані, Марії і Даші.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України створило список з найпопулярніших та найбільш незвичних імен, які давали немовлятам у першому півріччі 2018 року.