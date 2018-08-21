Москалькова відмовилася обговорювати питання обміну засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів - Геращенко

Вже 22 росіянина звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв'язнів в Росії.

Уповноважений Російської Федерації з прав людини Тетяна Москалькова відкинула ініціативу України зустрітися й обговорити у Мінську обмін засуджених за злочини проти України 36 громадян РФ на українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії.

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Вона розповіла про перший день зустрічі робочих підгруп ТКГ у Мінську.

Читайте такожДенісова запропонує комісару Ради Європи з прав людини разом поїхати до українських політв'язнів

"На жаль, російська сторона і омбудсмен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити ініціативу України з передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв'язнів Кремля. Росії її громадяни просто не потрібні", - написала Геращенко.

"Ми ж все одно не складаємо руки! Я офіційно поінформувала представників РФ і ОБСЄ, що 22 росіянина, засуджених за підготовку терактів, диверсії, шпигунство, участь в незаконних збройних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента Путіна з проханням перемістити їх в РФ, в обмін на українців в російських тюрмах. Ці звернення вже направлені дипломатичними каналами на МЗС РФ. Я, в свою чергу, продублювала їх на гуманітарну підгрупу і ТКГ. РФ доведеться відповісти на запитання, чи забираються вони потурбуватися про долі своїх громадян", - заявила представник України.

Також вона нагадала російським представникам і координаторам ОБСЄ, що сьогодні вже 100-й день голодує незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов.

Читайте такожСенцов голодує вже 100 днів (відео)

"До сьогодні до нього, як і до інших бранців Кремля в РФ і на окупованих територіях, не допущені представники Міжнародного комітету Червоного хреста, ОБСЄ. Тому, обговорюючи ініційовану ОБСЄ резолюцію про недопущення тортур, ще раз акцентувала вимогу: в резолюції має бути чітка норма про допуск МКЧХ до тюрем на окупованих територіях і до політв‘язнів в тюрмах Кремля. Без цього декларація - це папірець", - заявила Геращенко.

Крім того, вона наголосила, що працівники МКЧХ мають повний і безперешкодний доступ до тюрем в Україні, але натомість, їх жодного разу не допустили до в'язниць на окупованих територіях і в РФ.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня представники Росії на переговорах ТКГ із урегулювання ситуації на Донбасі не відповіли на пропозицію України передати їм 36 росіян в обмін на незаконно утримуваних в РФ українців.

Українська сторона в Мінську запропонувала РФ провести зустріч омбудсменів для розблокування теми обміну 36 росіян на українських політв'язнів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала Москальковій листа стосовно української ініціативи одночасно звільнити українських політв'язнів, яких незаконно утримують в окупованому Криму та Росії, та 36 затриманих або засуджених росіян, які перебувають на території України.