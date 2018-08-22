"Проєкт" замість "проект": у МОН розповіли, які зміни планують внести до правопису української мови

Громадське обговорення проекту нової редакції Українського правопису триватиме до 15 вересня.

У Міністерстві освіти та науки презентували проект нової редакції Українського правопису.

Як передає кореспондент УНІАН, в рамках презентації директор Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України Богдан Ажнюк зауважив: «Під час обговорення змін до українського правопису, комісія не орієнтувалась на якийсь певний правопис. Проект розроблявся на основі новітніх мовних явищ, на основі української мовної системи та обставин, за яких в цю мовну систему потрапляють елементи з інших мовних систем».

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За його словами, новий правопис легітимізує практику написання слів іншомовного походження з літерою «ґ» в іменах і прізвищах, в загальних назвах - залишається «г», дозволятиметься варіантність індик/индик, аудиторія/авдиторія, кафедра/катедра, Афіни/Атени та ін. Зміни торкнулись й подвоєнь в словах іншомовного походження, наприклад, в прізвищі англійського романіста Чарльза Діккенса за новим правописом буде вживатись лише одна літера «к». Слово проект» безваріантно буде вживатись як «проєкт». Слова з першим іншомовним компонентом екс- писатимуться разом.

«Щодо шкільних підручників та ЗНО, то на все це буде перехідний період. Дуже важливо ухвалити ці зміни якнайскоріше, щоб вони увійшли до нових підручників. Якщо правопис ухвалять до ЗНО-2019, в цих тестах не планують використовувати новоприйняті норми, вони будуть орієнтовані на ті слова, що змін не зазнали», - пояснив заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха.

Українська національна комісія з питань правопису винесла на громадське обговорення, яке триватиме до 15 вересня, проект нової редакції Українського правопису.

Після цього Українська національна комісія з питань правопису проведе аналіз пропозицій та зауважень, які надійшли на її адресу, доопрацює текст нової редакції правопису й подасть його на затвердження до Кабінету міністрів. Переглянути проект нової редакції Українського правопису можна на сайті МОН.

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