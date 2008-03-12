«Нафтогаз» пропонує з 1 травня підвищити ціни на газ для населення

НАК «Нафтогаз України» пропонує з 1 травня 2008 року збільшити діючі ціни на природний газ для населення. Про це УНІАН повідомив джерело, близьке до уряду.

Зокрема, компанія пропонує з 1 травня 2008 року переглянути діючі ціни на природний газ для населення, встановивши при цьому лише два діапазони диференційованих роздрібних цін: при річному споживанні газу до 6000 куб. м – 737,41 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ, цільової надбавки в 4%, тарифів на транспортування, розподіл і постачання); і при річному споживанні газу понад 6000 куб. м – 1358,54 грн. за тис. куб. м (з урахуванням ПДВ і т.д.).

За оцінками НАК, підвищення цін дасть змогу компанії одержати додаткову виручку від реалізації природного газу для населення як товару - 2010 млн. грн.

При цьому середньомісячна вартість природного газу для споживачів, які використовують його лише на приготування їжі і підігрів води, зросте на 13,14 грн. за тис. куб. м (з розрахунку на одного абонента) і становитиме 24,32 грн. за тис. куб. м з ПДВ.

Для споживачів, які використовують природний газ комплексно, в т.ч. і для опалювання приміщень, середньомісячна вартість газу виросте на 48,11 грн. за тис. куб. м (при річних обсягах споживання до 2500 тис. куб. м) і становитиме 85,05 грн. за тис. куб. м з ПДВ. При обсягах споживання природного газу до 6000 куб. м на рік, середньомісячна вартість газу виросте на 76,71 грн. за тис. куб. м і становитиме 219,74 грн. за тис. куб. м з ПДВ.

Водночас компанія відзначає, що існуюча вартість послуг з тепло- і гарячого водопостачання у ряді регіонів України перевищує вартість природного газу за запропонованими цінами, при цьому тарифи на послуги з тепло- і гарячого водопостачання в більшості регіонах не відповідають їх економічно обґрунтованим рівням.

Для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) компанія пропонує переглянути ціну на природний газ з 1 липня 2008 року, встановивши її на рівні 952,69 за тис. куб. м з урахуванням ПДВ, цільової надбавки (4%), тарифів на транспортування і розподіл.

При цьому компанія одержить додаткову виручку від реалізації природного газу для ТКЕ як товару в 829 млн. грн.

Разом з тим “Нафтогаз” пропонує, з метою поліпшення фінансового стану газотранспортних і газопостачальних підприємств, підвищити на 30% діючі тарифи на транспортування, розподіл і постачання природного газу.

Крім того, з метою наповнення джерела компенсації касового розриву НАК «Нафтогаз України», компанія пропонує також з 1 квітня 2008 року додатково підвищити на 6% діючий рівень цільової надбавки до ціни природного газу для бюджетних організацій і установ і промислових споживачів та інших суб`єктів господарської діяльності.

Співрозмовник агентства уточнив, що перегляд існуючих рівнів цін на природний газ для споживачів України необхідний для стабілізації фінансового стану НАК «Нафтогаз України» і формування бездефіцитного фінансового плану.