Під час вибуху на хімпідприємстві постраждали 6 працівників

У Луганській області під час вибуху на хімічному підприємстві постраждали 6 працівників.

Як повідомляється на сайті Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, інформація про те, що на території хімічного казенного об`єднання імені Петровського під час транспортування двох ящиків вибухонебезпечних речовин загальною вагою 38 кілограмів в автомобілі „ЗіЛ” із відкритим кузовом стався вибух, надійшла до Краснолуцького міськуправління МНС сьогодні вранці.

Вантажівка рухалася від цеху утилізації до поля спалювання, що знаходиться за територією підприємства. Шестеро працівників, які супроводжували небезпечний вантаж у кузові, при цьому одержали опіки різного ступеня важкості.

Ще троє робітників, які сиділи в кабіні, не постраждали.

Причина вибуху встановлюється.